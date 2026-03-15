«Больше не нужно открывать окна зимой». Регулировать отопление в квартирах предложили самим жильцам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости выступил с инициативой, которая может изменить подход к оплате коммунальных услуг. Парламентарий считает, что жителям многоквартирных домов необходимо дать право самим регулировать температуру в своих квартирах.

Это позволит гражданам рассчитываться исключительно за тот объем тепла, который они действительно потребили.

Как пояснил Кошелев, существующая система централизованного теплоснабжения работает по усредненным нормативам и строгому графику запуска и отключения. Из-за этого люди часто испытывают дискомфорт: в межсезонье они вынуждены мерзнуть в ожидании официального старта отопительного сезона или, наоборот, распахивать окна во время внезапных оттепелей, когда батареи продолжают греть на полную мощность.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом жилом помещении была внедрена автономная система. Она даст возможность управлять интенсивностью обогрева и, благодаря индивидуальному счетчику, учитывать реальное потребление тепловой энергии», - заявил депутат.

Кошелев подчеркнул, что монтаж поквартирной системы контроля температуры в связке с тепловым счетчиком предоставляет человеку полномочия самостоятельно создавать комфортный микроклимат в своем доме и при этом существенно экономить на «коммуналке».

«Подобный подход является наиболее справедливым с точки зрения финансовых взаиморасчетов. Он базируется на принципе оплаты только за фактически израсходованные ресурсы. Это, в свою очередь, станет для граждан стимулом более рационально использовать тепло и снижать собственные затраты», - резюмировал Владимир Кошелев.

