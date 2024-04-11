«Грозит реальный срок»: повторит ли Портнягин судьбу Блиновской

Следственный комитет опроверг сообщения о том, что супругу Дмитрия Портнягина отпустили домой, пишет SHOT. Ранее такое заявление сделала пресс-секретарь бизнес-коуча, отметив, что он оперативно погасил свои долги перед налоговой.

Богера заподозрили в уклонении от налогов, так как у него образовался долг перед государством в размере 63 млн рублей за 2023 год. В его доме проходили обыски, как и в принадлежащих ему бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.

Как пояснил адвокат Владимир Постанюк, в данном случае речь идет об особо крупном размере, поэтому Портнягину грозит штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от 18 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

«Однако если обвиняемый совершил деяние впервые и покрыл долг перед государством, то он будет освобожден от уголовной ответственности. Поэтому Портнягин, если он ранее не привлекался к ответственности по данной статье УК РФ, вполне может ее избежать, если и правда оперативно нашел деньги и погасил всю сумму. В противном случае, при установлении вины и учитывая масштаб дела ему грозит реальный срок», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это уже далеко не первое налоговое дело против российских лидеров общественного мнения. Ранее в эпицентре расследований оказывались «королева марафонов» Елена Блиновская и блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.

Первая, к слову, сначала получила домашний арест, но позже ее отправили в СИЗО за то, что она устроила у себя вечеринку на новогодних праздниках, где по версии следствия общалась с важными свидетелями по делу.

Однако Портнягину подобная участь не грозит и не грозила бы даже в случае неуплаты, считает Постанюк.

«Для государства нет особого смысла заключать под стражу уклоняющегося от уплаты налогов человека, поскольку он вряд ли в этом случае сможет покрыть свои долги. Куда лучше предоставить ему возможность покрыть причиненный ущерб, дальше работая спокойно», — подытожил адвокат.

Ранее мы рассказывали, что должно случиться, чтобы Блиновскую амнистировали.