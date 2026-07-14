Больше не «по старости»: депутат Ларионова сказала, какую формулировку пора убрать из закона
Депутат Ларионова: в России нужно отменить «пенсии по старости»
Член комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Ларионова в беседе с «Абзацем» предложила заменить термин «пенсия по старости» на «пенсию по возрасту». По ее словам, нынешняя формулировка задевает чувства пожилых людей и вызывает у них неприятные ассоциации. Парламентарий убеждена, что депутатам стоит проработать этот вопрос, и сама считает справедливым переход к нейтральному определению.
При этом Ларионова признала, что оперативно изменить законодательство не получится: термин закреплен в международных соглашениях, по которым Россия выплачивает пенсии гражданам, уехавшим за границу и заработавшим стаж внутри страны. По ее мнению, именно в направлении отказа от «пенсии по старости» Госдума в дальнейшем и должна обязательно работать.