Больше не «по старости»: депутат Ларионова сказала, какую формулировку пора убрать из закона

Член комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Ларионова в беседе с «Абзацем» предложила заменить термин «пенсия по старости» на «пенсию по возрасту». По ее словам, нынешняя формулировка задевает чувства пожилых людей и вызывает у них неприятные ассоциации. Парламентарий убеждена, что депутатам стоит проработать этот вопрос, и сама считает справедливым переход к нейтральному определению.