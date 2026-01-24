«Больше не спишут». Минпросвещения готовится заблокировать в интернете готовые домашние задания

Министерство просвещения РФ разработало законодательную инициативу, направленную на ограничение доступа в интернете к готовым домашним заданиям, ответам на экзаменационные тесты и олимпиадные задачи. Об этом информирует пресс-служба ведомства, ссылаясь на подготовленный законопроект.

Согласно тексту документа, под запрет предлагается понести публикации с решениями ко всем заданиям из учебных пособий, официально одобренных и включенных в федеральный перечень. Кроме того, блокировке должны подвергнуться материалы, содержащие контрольно-измерительные варианты Единого и Основного государственных экзаменов (ЕГЭ/ОГЭ), а также готовые ответы к задачам Всероссийской олимпиады школьников. Исключение составят лишь те данные, которые изначально опубликованы в самих учебниках и методических материалах.

