Больше не стоит: в Балашихе сдались самые ленивые хранители новогодних елок

Февраль подходит к концу, но для наиболее верных адептов зимних торжеств в Балашихе новогодний марафон продолжается. Несмотря на то что календарь неумолимо движется к весне, на улицах округа все чаще замечают людей, совершающих ритуальный вынос обветшалых елей. Как сообщает REGIONS , очередной случай зафиксировали в микрорайоне Железнодорожный, где случайные свидетели запечатлели горожанина, который решил расстаться с праздничным символом спустя почти два месяца после боя курантов. Фотография моментально стала поводом для ироничных дискуссий в локальных сообществах.

В социальных сетях на ситуацию отреагировали с пониманием и юмором. Комментаторы отмечают, что «люди потихоньку начали сдаваться», но выражают уверенность в наличии настоящих ценителей праздника, которых «так просто не сломить». Это неофициальное соревнование на выносливость дерева и его владельца уже обрело статус городской легенды.

«Люди потихоньку начали сдаваться, но мы уверены, что в Железнодорожном еще остались настоящие ценители Нового года, и их так просто не сломить. Держимся, ребята!» — шутят пользователи сети.

Нынешним участникам хвойного забега есть на кого равняться: в прошлом году абсолютный рекорд установил житель Балашихи, сохранивший елку до 11 июня. Нынешние февральские активисты на этом фоне выглядят лишь «разогревающимися» перед настоящим испытанием воли.

Для тех, кто все же решил признать поражение в схватке с осыпающимися иголками, в Подмосковье продолжают работу специализированные площадки. Хотя массовая акция по переработке официально завершилась еще 8 февраля, пункты приема «Мегабак» сохраняют готовность принять новогодние деревья в круглогодичном режиме. Это дает возможность самым стойким «зимовщикам» не превращать контейнерные площадки в кладбища сухих веток, а направить хвою на полезную переработку в любое время года — будь то ранняя весна или разгар лета.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на переработку сдали более четырех тысяч новогодних деревьев.