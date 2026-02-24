Больше никаких сюрпризов на счете: с 1 марта для миллионов россиян изменятся подписки

С 1 марта вступают в силу поправки в закон о защите прав потребителей, которые запрещают автоматические платежи после удаления карты из аккаунта. Об этом пишет RT.

Юрист из РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова напомнила россиянам о грядущих изменениях в работе с цифровыми сервисами. С 1 марта вступают в силу новые нормы, регулирующие автоматические списания средств за подписки.

Согласно поправкам в закон о защите прав потребителей, продавцы больше не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь явно отказался от их сохранения или удалил карту из своего аккаунта. Как пояснила специалист, это означает немедленное прекращение любых автоматических транзакций после того, как платежный метод был отвязан, даже если ранее он использовался для оплаты.

Главное нововведение заключается в упрощении процедуры отказа. Теперь гражданам не потребуется писать дополнительные заявления или звонить в службу поддержки. Достаточно оформить отказ в электронной форме непосредственно в настройках сервиса. Любое последующее списание средств должно быть подтверждено пользователем, что обеспечивает полный контроль над финансами.

Вместе с тем Чирикова подчеркнула, что часть ответственности по-прежнему лежит на потребителе. Гражданам необходимо самостоятельно отслеживать активные подписки и своевременно отказываться от ненужных услуг. Только после этого списания станут незаконными. Убедиться в отсутствии подписки можно в настройках приложения или магазина.