Больше никаких сюрпризов: турагентов обяжут самостоятельно решать проблемы клиентов
Роспотребнадзор будет штрафовать турфирмы за размытые условия путевок
Министерство экономического развития утвердило обновленный порядок продажи туристических путевок на территории Российской Федерации. Документ вступает в законную силу с 1 сентября 2026 года и вносит существенные коррективы во взаимоотношения между туроператорами, агентами и клиентами, пишет ГР.
Ключевое нововведение касается формулировок условий договора. Власти предписали компаниям избегать размытых фраз и максимально конкретно описывать все аспекты предстоящего путешествия. Нарушителям грозят штрафные санкции и предписания со стороны Роспотребнадзора.
Изменяется и степень ответственности турагентов. Если ранее посредники могли перекладывать решение проблемных ситуаций на оператора, то с осени им придется урегулировать вопросы самостоятельно. Это повысит качество обслуживания и ускорит решение конфликтов.
Особое внимание в новых правилах уделено навязыванию дополнительных услуг. Сейчас компании нередко автоматически включают в стоимость тура страховки, экскурсии и трансферы без ведома покупателя. С 1 сентября такая практика прекращается. Любые опции, влияющие на итоговую цену, потребуют письменного согласия потребителя.
Кроме того, турфирмы обяжут предоставлять исчерпывающую информацию обо всех рисках, связанных с поездкой. В договоре будут четко прописаны случаи, на которые распространяется страховое покрытие, чтобы клиент понимал, на какую защиту он может рассчитывать.