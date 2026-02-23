Больше никакого пластика: ученые придумали сорт томатов со вкусом попкорна

Специалисты из провинции Чжэцзян отредактировали гены помидоров, отключив вещества, подавляющие аромат. В результате плоды приобрели сладковатый запах, напоминающий попкорн с маслом, пишет МК.

Селекционеры из Китая применили технологию генного редактирования CRISPR/Cas9 для создания необычных томатов. Ученые инактивировали два гена, отвечающих за подавление выработки летучих ароматических соединений.

Внешне помидоры остались такими же, как обычные, но их запах кардинально изменился. Плоды начали источать сладковатый аромат, удивительно похожий на запах свежего попкорна со сливочным маслом.

Китай является мировым лидером по производству томатов, ежегодно собирая более 70 миллионов тонн — треть мирового урожая. Однако потребители все чаще жалуются, что современные сорта утратили насыщенный вкус и запах. Для решения этой проблемы исследователи обратились к опыту производителей ароматных сортов риса, которые ценятся выше обычных.

Ведущий автор работы Сюй Шэнчунь пояснил, что генетикам удалось тонко настроить биохимические процессы внутри плодов. По его словам, это открытие позволяет создавать новые сорта с улучшенными органолептическими свойствами, что повысит их привлекательность для покупателей.

Примечательно, что продажа генетически модифицированных томатов уже разрешена в Японии. Речь идет о помидорах, обогащенных аминокислотами для снижения давления, которые разработали ученые Университета Цукубы и компания Sanatech Seed.