Больше никакого резерва: администрация пляжей начала массово изымать вещи отдыхающих

Популярные пляжи Европы начали борьбу с туристами, которые пытаются занять места с помощью полотенец. Нарушителям в Италии, Испании и Турции теперь грозят крупные денежные взыскания и конфискация вещей, пишет pgnews.ru .

Противодействие фиктивному резервированию мест

Организаторы пляжного отдыха в ведущих туристических регионах Европы усилили контроль за использованием инфраструктуры. В Испании, Италии и Турции администрация зон отдыха начала активно пресекать практику захвата лежаков. Проблема заключается в том, что отдыхающие оставляют полотенца или личные предметы на шезлонгах, чтобы удержать за собой место на весь день, даже если они отсутствуют по нескольку часов. Подобное поведение лишает других гостей возможности полноценно пользоваться прибрежной территорией.

Меры воздействия и финансовые последствия

Согласно новым правилам, администраторы пляжей сначала выносят устное предупреждение о недопустимости занятия пустующего оборудования. Если турист игнорирует требования, следуют более жесткие меры. В Анталье персонал убирает оставленные вещи, если место остается неиспользуемым от 30 до 60 минут.

На побережье Адриатического моря за такое самоуправство предусмотрены штрафы, размер которых может достигать 200 евро. В исключительных ситуациях нарушителю могут полностью закрыть доступ к пляжной зоне. Главная цель данных нововведений заключается в создании справедливых условий для всех отдыхающих и предотвращении конфликтных ситуаций.