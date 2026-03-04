Больше одного нельзя: врачи удивили правдой о любимом завтраке

Медики из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе в беседе с UfaTime.ru определили оптимальное количество яиц для ежедневного рациона. По словам специалистов, здоровым людям вполне достаточно съедать одно яйцо в день либо распределять несколько штук на протяжении недели. В беседе с UfaTime.ru они раскрыли идеальное количество этого продукта.

Врачи подчеркнули, что данный продукт является одним из самых доступных источников важнейших для иммунитета веществ. В яйцах содержится большое количество белка, цинка, селена и холина. Кроме того, они богаты витаминами A, D, B9 и B12, которые необходимы для нормальной работы организма.

Однако медики предупредили, что универсальной нормы для всех не существует. Тем, у кого диагностированы нарушения липидного профиля, а также заболевания печени или желчного пузыря, необходимо определять допустимый объем потребления индивидуально на приеме у лечащего врача.

Чтобы получить от яиц максимум пользы, специалисты посоветовали употреблять их в сочетании с овощами, цельнозерновым хлебом, авокадо или рыбой. Также они напомнили о важности правильной обработки: продукт нужно тщательно варить или жарить, хранить исключительно в холодильнике и обязательно мыть руки после любого контакта со скорлупой.