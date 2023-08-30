Больше половины россиян предпочитают путешествовать вместе с семьей

По статистике, 52% граждан России отправляются в поездки либо с детьми, либо вообще всей семьей.

35% предпочитают отправляться в поездки парой. Еще 21% ездили в одиночку, и примерно столько же – вместе с друзьями. Такие данные получены в результате исследования, которое провели аналитики «Сбермаркетинга» совместно с исследовательской компанией Mediascope.

Женщины путешествует несколько охотнее мужчин. Средний возраст тех, кто отправляется в поездки, составляет 35-44 года. Самолет более популярен среди путешественников, поезд незначительно ему уступает. А вот автобус предпочтут примерно втрое меньше россиян.

Лидерами по целям путешествий в России стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Большинство путешественников отдавали предпочтение либо готовым, либо индивидуальным турам. «Горящие» путевки предпочитало немного меньшее количество туристов.