В первом полугодии 2026 года основной поток иностранных туристов в Россию обеспечили Китай, Вьетнам и Турция. В пятерку лидеров также вошли Саудовская Аравия и Индия. Такие данные озвучил заместитель гендиректора туроператора «Интурист» и вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин, передает RTVI .

Согласно его информации, на долю Китая приходится свыше половины всего организованного въездного турпотока. Статистика погранслужбы за последний квартал 2025‑го и первый квартал 2026 года зафиксировала рост числа китайских гостей на 33,7% в годовом выражении. При сохранении динамики по итогам всего 2026 года прирост может составить порядка 30%. Главным драйвером эксперты называют полную отмену виз: 20 июля Россия продлила безвизовый режим для граждан КНР до конца 2027 года, зеркальное решение ранее принял Пекин. Мусихин подчеркнул, что отмена виз в первую очередь стимулирует индивидуальные и деловые поездки, включая поиск бизнес‑партнеров.

Значительный подъем показал и Вьетнам: в 2025 году турпоток из этой страны увеличился более чем в 2,5 раза благодаря запуску прямых рейсов национального перевозчика.

В то же время поток путешественников из стран Персидского залива и Ирана не оправдал прогнозов. Причиной стали боевые действия на Ближнем Востоке, из‑за которых авиакомпании региона массово отменяли рейсы. Организованные иранские туристы после февраля практически перестали прибывать в РФ.

Основными точками притяжения для иностранцев остаются Москва и Санкт‑Петербург, а также приграничные территории Дальнего Востока и Байкал.