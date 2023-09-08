Больше полутора миллионов человек проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы
Фото: [©Анастасия Макарычева/РИА Новости]
Больше полутора миллионов граждан уже отдали свои голоса онлайн на выборах мэра столицы России в первый день голосования. Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы, 8 сентября.
По официальным данным, было выдано 1 501 382 бюллетеней, а получено – 1 464 200. Такие данные опубликованы в интернете к 22 часам.
Напомним, что в России выборы проходят три дня – с 8 по 10 сентября. В Москве выбирают мэра города, в 21 российском субъекте – губернаторов, голосования идут и в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.