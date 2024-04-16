Больше трехсот домов затоплено в Курганской области

В Курганской области ситуация с подтоплениями только ухудшается. Так, по последним данным от ГУ МЧС по Курганской области от 16 апреля, затоплены оказались еще 334 жилых дома.

Сообщается и о том, что минимум 1 148 приусадебных участков также оказались затоплены – речь идет об участках сразу в нескольких округах, в том числе и самом Кургане. В МЧС уточняют, что подтопления наблюдаются в пяти муниципальных округах.

Спасатели также продолжают оказывать помощь и в адресном формате, в частности – эвакуируют граждан, и детей и взрослых, а также и их питомцев и необходимую технику. Напомним, что ранее в Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.