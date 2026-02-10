Больше уровня, меньше коек: как реформа роддомов в Петербурге ударит по северным районам

В Санкт-Петербурге запущена масштабная реформа системы родовспоможения, которая приведет к масштабной реорганизации учреждений, слияниям и кадровым изменениям. Ее цель — повышение качества медицинской помощи путем создания большего числа учреждений высшего, третьего уровня, но процесс сопряжен с закрытием роддомов и переездами, что вызывает беспокойство у специалистов и жителей, пишет « Фонтанка ».

Основным драйвером изменений, как пояснил академик Эдуард Айламазян, стало экономическое давление: из-за сокращения числа родов многие роддома стали убыточными, одновременно возник профицит коек. Кроме того, городу требовался собственный полноценный перинатальный центр, соответствующий современным стандартам. Дополнительным стимулом для пересмотра работы системы стала работа федеральной комиссии, направленная для анализа причин роста м infant mortality в 2025 году. Комиссия рекомендовала создать в городе больше учреждений третьего уровня, способных оказывать помощь при самых сложных патологиях.

Ключевым элементом реформы станет объединение нескольких учреждений. Уже начат болезненный, по словам участников процесса, процесс слияния Городского перинатального центра № 1 и Александровской больницы. Главный врач больницы Юрий Линец отметил, что такой опыт для города новый, и его результаты только предстоит оценить, при этом штат центра планируется сохранить. По данным источников, нынешний руководитель перинатального центра Галина Гриненко, стоявшая у его истоков, покинет свой пост.

Еще одним сложным кейсом станет реорганизация вокруг роддома № 6 им. Снегирева. По информации издания, власти готовят трехэтапный план: сначала объединить его с роддомом № 13, затем перевести мощности последнего на улицу Маяковского и закрыть старое здание на Костромской, а на третьем этапе — создать единый перинатальный центр третьего уровня вместе с Мариинской больницей. Официально в комитете по здравоохранению заявляют о намерении сохранить профессиональные коллективы.

Однако, как сообщают инсайдеры, истинной целью объединения является освобождение здания роддома № 13 на Костромской улице для последующей передачи под размещение колледжа. Это решение вызывает вопросы у жителей северных районов (Выборгский, Калининский, Приморский и др.), так как небольшой роддом № 13 был для них самым доступным учреждением после закрытия других роддомов в этой части города. Его ликвидация может создать проблемы с логистикой для будущих матерей.

Таким образом, реформа, призванная повысить качество медпомощи, на практике оборачивается сложной перестройкой всей системы, сопровождающейся сокращением числа учреждений в ключевых районах и непростыми кадровыми решениями.