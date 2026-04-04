Большие Пупцы исчезли: деревня с самым необычным названием прекратила существование

В Тверской области больше не существует деревни Большие Пупцы, которая ранее привлекала внимание своим необычным названием. О факте исчезновения населенного пункта стало известно после публикации списка самых оригинальных географических названий в России, пишет КП.

Ранее Росреестр представил топ-10 населенных пунктов с самыми необычными и забавными названиями, приуроченный к 1 апреля. В перечне фигурировало название, которое было указано с ошибкой, однако на деле речь шла именно о деревне Большие Пупцы, уже утратившей статус жилого поселения.

Когда деревня прекратила существование

В администрации района сообщили, что населенный пункт официально прекратил существование в 2021 году. С тех пор деревня исчезла с карты как действующая единица расселения.

Таким образом, в список Росреестра попал объект, который фактически уже не существует, что привлекло дополнительное внимание к ситуации.

Риск повторения судьбы другими селами

В том же списке упоминалась и другая деревня — Новый Опель. По данным местных властей, этот населенный пункт также находится на грани исчезновения.

Сейчас там остаются лишь 3 жилых дома, а постоянным жителем является только 1 пожилой мужчина. Эксперты отмечают, что при сохранении такой тенденции деревня может в ближайшее время повторить судьбу Больших Пупцов.