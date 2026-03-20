Большинство подмосковных кандидатов предварительного голосования «Единой России» впервые приняли участие в процедуре

Большинство кандидатов предварительного голосования «Единой России» из Подмосковья – новые лица, процедуру проводят для формирования списков кандидатов на осенние выборы на основании мнения жителей. «Единая Россия» вступила в активную фазу предварительного голосования, вся инфраструктура партии готова к избирательной кампании, рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев на заседании Генсовета.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов сообщил, что в регионе документы на участие в предварительном голосовании подали 192 кандидата, в том числе 141 – в Мособлдуму, 51 – в Госдуму.

«На обоих уровнях мы видим много новых лиц (75% кандидатов впервые планируют участвовать в выборах – прим.), готовых работать на благо Подмосковья. Среди подавших заявки в нашем регионе – девять бойцов специальной военной операции», - сказал Брынцалов.

В общей сложности в процедуре зарегистрировались более 1,7 тыс. кандидатов, в том числе 506 — на выборы в Госдуму. Среди них 81 — участники специальной военной операции. Для ветеранов СВО процедурой предусмотрены особые условия. Так, например, они позволяют учитывать особенности службы кандидатов — прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов.

Участники отчетно-программных форумов партии «Есть результат!» представили на Генсовете разработанные предложения для новой Народной программы. По словам Якушева, россияне подали уже более 16 тыс. инициатив – направить их можно на сайте естьрезультат.рф.

Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев добавил, что фракция «Единой России» ставит перед собой задачу реализовать поручения президента России Владимира Путина.

Напомним, что «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля, предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

