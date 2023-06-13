Большинство украинских беженцев в Польше говорят по-русски

Большинствобеженцев с Незалежной в Польше говорят по-русски, тем не менее это вызывает у местных жителей настороженность. Так, в настоящее время польская столица является самым русскоязычным городом за пределами государств, входящих в прошлом в состав СССР. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание The Guardian.