Большинство украинских беженцев в Польше говорят по-русски
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Большинствобеженцев с Незалежной в Польше говорят по-русски, тем не менее это вызывает у местных жителей настороженность. Так, в настоящее время польская столица является самым русскоязычным городом за пределами государств, входящих в прошлом в состав СССР. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание The Guardian.
Поясняется, что многие жители Польши, услышав русскую речь, отказывались от помощи украинским беженцам.
Подчеркивается, что Варшава стала мини-СССР, городом, в котором различные национальности разговаривают друг с другом на русском языке.