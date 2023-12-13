Большинство вопросов россиян для Прямой линии с Путиным касаются СВО

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что гражданам страны хочется узнать сильнее всего от Владимира Путина.

В преддверии «Итогов года с Владимиром Путиным» россияне составили вопросы, которые их волнуют. Среди самых популярных: сложная обстановка в международном пространстве и специальная военная операция. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Люди интересуются международными делами, потому что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению», — отметил пресс-секретарь российского главы.

Не менее часто граждане интересовались поддержкой регионов, льготами и экономической обстановкой в стране. Всего россияне направили уже более 2 млн вопросов к Путину по разным каналам коммуникации.

Напомним, что Прямую линию с президентом России объединят с ежегодной пресс-конференцией и покажут по телевидению и другим источникам 14 декабря.