Большинство жителей Лыткарино провели выходные за городом

Большинство жителей Лыткарино провели длинные выходные не дома, а на даче и за городом. Об этом сообщает интернет-издание «Лыткаринские вести» со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Отмечается, что дома остались 31% респондентов. Четырнадцать процентов участников опроса работали или гуляли по городу. В дальних поездках находились 3%.

Также жители активно пользовались интернетом. Согласно данным «Яндекса», за месяц пользователи более 293,5 тысячи раз искали сайты, связанные с Лыткарино. Многих интересовала погода в муниципалитете (14 тысяч запросов) и расписание автобусов (20 тысяч запросов). Кроме того, более 4,2 тысячи раз искали работу в Лыткарино, около трех тысяч раз – квартиру.