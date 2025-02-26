Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в Москве

Второй Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в храме Христа Спасителя в Москве. Его открыл заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по государственной службе Валерий Ефремов. Он сообщил, что на мероприятие прибыли 260 выборных казаков. Таким образом, кворум для принятия решений создан. Есаульцем для регулирования работы мероприятия стал первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Михаил Зорин.

Помощник президента РФ, председатель Совета при президенте России по делам казачества Дмитрий Миронов огласил приветственное слово главы государства Владимира Путина.

«Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами», — было отмечено в сообщении президента.

После этого митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также на мероприятии выступили замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Кузнецов выразил благодарность казакам за труд, доверие и патриотизм. Он подчеркнул, что Всероссийское казачье общество — это самая крупная и мощная казачья организация в стране. В ее состав входит более 2,2 тыс. казачьих обществ. Кроме того, отметил он, численность Союза казачьей молодежи России за год увеличилась на 20%. Сейчас число участников организации превышает 200 тыс. человек.

Атаман также рассказал о планах по проведению масштабного образовательного форума «Казачий кадровый резерв», в котором примут участие 250 самых активных представителей казачьих сообществ со всей России.

В рамках мероприятия отдельно обсудили включение Северо-Западного войскового казачьего общества в состав Всероссийского казачьего общества. В связи с этим в Совете стариков Всероссийского казачьего общества произошли изменения: в его состав теперь входят 13 человек.

В завершение мероприятия прошел концерт — выступили Кубанский казачий хор и хор «Русский формат».