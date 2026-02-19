Большой куш детсадовцев: «банда» из песочницы открыто обчистила магазин детских игрушек в Истре

В Истре развернулась необычная дискуссия вокруг проступка, который сложно назвать злонамеренным. Как сообщает REGIONS , в местном паблике «Подслушано | Истра» появилось сообщение от представителя магазина детских товаров о паре юных посетителей, которые покинули торговую точку, забыв расплатиться за понравившиеся игрушки.

Автор публикации сообщил, что сумма неоплаченного товара превысила пять тысяч рублей, и приложил к посту снимок с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое ребят выходят из магазина без сопровождения взрослых. Владелец торговой точки выразил надежду на то, что родители детей свяжутся с ним для возмещения ущерба, пригрозив в противном случае обращением в полицию.

Реакция подписчиков оказалась неожиданной и далекой от традиционного осуждения. Многие комментаторы вступились за малышей, предположив, что те могли просто не осознавать необходимость оплаты. Как написала одна из пользователей, «это малыши детсадовские, может, они не знают, что надо платить».

Ситуацию прокомментировал юрист Александр Невзоров, пояснивший юридические тонкости происшествия. По его словам, в подобных случаях первостепенное значение имеет наличие умысла. Специалист отметил, что если дети совсем маленькие, к уголовной ответственности их, как правило, не привлекают. Однако магазин вправе обратиться в полицию, а родителей могут пригласить на беседу и попросить компенсировать ущерб.

Отдельное внимание эксперт обратил на этическую сторону вопроса. Публикация фото несовершеннолетних, полученных с камер наблюдения, в открытом доступе может вызвать вопросы. Изображение ребенка — чувствительная тема, и разрешать такие истории лучше через администрацию магазина и правоохранительные органы, а не через «доску объявлений» в интернете, резюмировал Невзоров.

Тем временем в соцсетях продолжают гадать, какие именно игрушки могли унести с собой юные посетители и догадаются ли родители по пустующим полкам в детской о внезапно пополнившейся коллекции.

