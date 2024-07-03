Большой лесопарк рядом с тремя жилыми комплексами обустроят в Подмосковье

Жители ЖК «Пригород Лесное», «Богдановский Лес» и «Горки Парк» смогут ходить друг другу в гости пешком по удобным лесным эко-тропам. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что работы в Коробовском лесопарке проведут силами администрации Ленинского городского округа при участии девелопера проектов, группы «Самолет». Элементы благоустройства будут аккуратно интегрированы в естественную среду, так что природная растительность сохранится в целости и сохранности.

Так, ЖК «Пригород Лесное» находится в окружении крупных природных объектов — Коробовского и Богдановского лесничеств. Вместе с возведением жилых домов на территории проекта сейчас строятся сразу несколько объектов социальной инфраструктуры.

Жилой комплекс «Богдановский Лес» станет комфортным для проживания местом за счет создания баланса между современным мегаполисом и преимуществом жизни в шаговой доступности к лесному массиву и водоемам.

ЖК «Горки Парк» возводят в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. На территории проекта построят полноценную социальную инфраструктуру: три школы на 3700 учеников, шесть детских садов для 1800 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.