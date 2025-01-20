Большой сбор помощи для животных развернули в филиалах КДК «Красногорье»

Жители из разных уголков округа Красногорск смогли помочь животным на мероприятиях, прошедших в филиалах КДК «Красногорье». Там соединили концерты, мастер-классы и развлекательные программы с благотворительной акцией «Добрый друг», которая еще проводится в муниципалитете.

Творческие коллективы порадовали посетителей в КДК «Мечта» в поселке Нахабино. Там прошла музыкальная программа «Для четвероногих друзей» и мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.

Также мероприятие провели в ДК «Луч» в Петрово-Дальнем. Состоялись выступления актеров, которые показали танцы и трогательные представления, вдохновившие пришедших на добрые дела.

В рамках акции провели и концерт «Мы в ответе за тех, кого приручили»: творческие коллективы выступили в центре «Отрада» в Путилкове. Жители общими усилиями помогли собрать корм для собак и кошек.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

Организованные мероприятия позволили получить красногорцам приятные впечатления, а также совершить добрые дела.

Присоединиться к акции можно и сейчас: она действует во всех культурно-досуговых комплексах «Красногорье» до 23 января включительно. Жители могут узнать, в чем именно нуждаются приюты в настоящий момент по ссылке, а после принести необходимое в одно из учреждений по следующим адресам:

— р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 2;

— пгт. Путилково, ул. Томаровича, д. 1;

— пгт. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 3;

— с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная, д. 24.

Сотрудники КДК передадут собранную помощь в красногорский Центр благополучия животных «Лохматый ангел», который заботится о братьях меньших в округе с 1999 года.