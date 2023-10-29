Большой смотр снегоуборочной техники прошел в Шатуре

Более 60 машин, которые выйдут на уборку дорог зимой, выстроились в минувшие выходные на стадионе «Энергия».

Уже совсем скоро снегоуборочная техника будет работать на улицах и во дворах Шатуры.

Замглавы МинЖКХ Вячеслав Муляев вместе с сотрудниками администрации округа оценил готовность машин к уборке. Свою технику показали Служба дорожного хозяйства, управляющая компания, а также ресурсоснабжающие организации.

В Рошале парад снегоуборочной техники провели на парковке перед спортивно-культурным центром. А машинам, которые продемонстрировали в селе Дмитровский Погост, предстоит убирать дороги и в нескольких соседних деревнях. Зимой на дороги городского округа Шатура в общей сложности выведут порядка 100 машин.