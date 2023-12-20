Большой выбор канцелярских товаров в одном каталоге

Купить необходимые канцелярские товары по выгодным ценам в Москве можно в интернет-гипермаркете «Гипермикс». В онлайн-каталоге представлены:

папки и файлы;

товары для школы;

демонстрационные доски;

канцелярские товары для офиса;

чертежные принадлежности.

Ассортимент разбит на категории. Имеется полный перечень товаров с описанием и ценами. Цены ниже, чем во многих магазинах, так как товары закупаются крупным оптом напрямую от производителей. Онлайн-гипермаркет «Гипермикс» сократил текущие расходы посредством современной ИТ-структуры.

Оформляйте заказы через интернет и получайте дополнительные бонусы

«Гипермикс» предлагает клиентам пройти авторизацию. При оформлении заказа авторизованные клиенты получают бонусные баллы 3-20% от стоимости заказа, которые зачисляются в течение 15 дней с момента поступления платежа. Вы можете пользоваться бонусами при оплате, что позволит купить канцелярские товары по более низким ценам.

Как можно воспользоваться бонусными баллами

После зачисления баллы можно использовать для оплаты каждого последующего заказа (99% от стоимости). Ограничение — баллы не могут использоваться для оплаты доставки, но при заказе на установленную минимальную сумму доставка по Москве бесплатная.

В каталоге вы найдете много других товарных категорий:

товары для дома и дачи;

товары для бизнеса;

сантехника;

гигиена и косметика;

игрушки и настольные игры.

По любым вопросам обращайтесь к менеджерам в чате или по телефону.