Большую партию доппомощи от школ Коломны передали бойцам в зону СВО

Запущенная в округе акция «Букет учителя — СВОим» помогла 18 школам Коломны собрать более миллиона рублей, на которую закупили технику и дополнительную гумпомощь участникам спецоперации. Недавно большую посылку передали в зону СВО.

В акции участвовали учителя, школьники и родители, которые предпочли направить деньги на помощь участникам спецоперации вместо того, чтобы покупать букеты педагогам. Общими усилиями удалось собрать свыше миллиона рублей, что позволило купить важные для военных устройств и материалы для плетения маскировочных сетей.

В посылку, которую из Коломны передали в зону СВО, включили семь образцов техники для предотвращения вторжения дронов, сети, сплетенные старшеклассниками, а также рисунки и письма, заботливо подготовленные учениками младших классов. Бойцы получили посылку, все отправили в зону боевого соприкосновения.