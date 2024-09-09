Большую школу продолжают возводить в ЖК «Героев» в Балашихе

В подмосковной Балашихе в ЖК «Героев» строят школу, рассчитанную на тысячу триста двадцать учеников, которая войдет в состав нового образовательного кластера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В образовательном учреждении на данный момент ведется устройство внутренних инженерных систем, кровли, продолжается черновая и чистовая отделки, благоустраивается территория. Четырехэтажное здание площадью более 20 тысяч кв. метров будет рассчитано на единовременное пребывание 55 классов: 20 — начальной школы, 25 — основной и 10 старшей.

Также на территории образовательного учреждения предусмотрены спортивные залы, библиотека, медиатека, благоустроенная дворовая территория для занятий на открытом воздухе.

В ЖК «Героев» уже открыт детский сад на 250 мест, ведется строительство еще одного дошкольного учреждения для 250 детей и школы для 1320 учеников. В 2024 году ЖК «Героев» завоевал золото в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТОП ЖК-2024».