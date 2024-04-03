Большую школу, рассчитанную на 825 учеников, продолжают возводить в подмосковном Зарайске

В подмосковном Зарайске уже в следующем году появится самая большая школа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что данное образовательное учреждение строят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Сейчас на площадке задействовано семьдесят рабочих, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций 2 и 3 этажа, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей.

Общая площадь здания составит чуть более шестнадцати тысяч квадратных метров. В нем будет все для того, чтобы дети могли получать качественное образование. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.