Большую современную детскую игровую зону построят на территории подмосковного ЖК «Ярославский»

Игровая зона PlayHub «Акведук» появиться на территории жилого квартала «Ярославский» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что площадка, которую реализует девелопер компания ПИК, будет состоять из четырех основных зон: прогулочный сквер, игровая площадка, познавательная часть и плаза.

Сердцем игровой зоны станут два масштабных игровых комплекса, напоминающие акведуки — мостовые сооружения из Древнего Рима, которые использовали для подачи воды. Первый двухуровневый акведук — с башней, игровой палубой, песочницей и навесом для родителей. Второй акведук с горкой и трапом расположен на противоположном конце площадки.

Для подростков предусмотрен игровой ландшафт «волна» — своеобразное укрытие, где можно полистать соцсети, удобно устроившись в дощатом изгибе. А плаза с изогнутыми скамеечками — отличное место, чтобы пообщаться с друзьями в тени деревьев. Для самых маленьких посетителей площадки будут построен: экскаватор для песка, деревянный домик для игр, бревна-балансиры и качели.