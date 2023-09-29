Большую современную школу продолжают возводить в Ленинском округе
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строители приступили к установке окон в школе, которую возводят в поселке Битца Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.
В настоящее время на объекте задействовано порядка ста пятидесяти рабочих и три единицы стройтехники. Завершаются монолитные работы, также ведется устройство внутренних перегородок, устройство инженерных сетей.
Отмечается, что на площади более двадцати трех с половиной тысяч квадратных метров разместятся блоки-модули начальной, основной и старшей школы с секциями учебных и общешкольных помещений, а также несколько спортивных залов, библиотека с читальным залом, а также столовая и медицинские кабинеты.
Напоминаем, что данную школу планируется открыть уже 1 сентября следующего года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье для учителей действуют различные меры поддержки.