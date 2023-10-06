Большую современную школу продолжают возводить в подмосковных Мытищах

Рабочие приступили к устройству фасада школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, в микрорайоне 25А в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что общая площадь здания составляет двадцать одну тысячу квадратных метров. В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории и создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками и местами для отдыха.

Известно, что завершить строительство данного образовательного учреждения планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.