Бомба под видом GPS-трекера: подробности задержания студента на станции «Горьковская»

История задержания студента элитного вуза раскрывает подробности его вербовки и планируемого преступления:

Происхождение и увлечения: Александр воспитывался в благополучной и обеспеченной семье (мать — известный в городе врач-остеопат, спикер СМИ). Окончил престижную гимназию № 610, увлекался астрономией, нумизматикой и программированием, много путешествовал по миру (от Европы до Азии), после чего поступил на факультет информационных технологий ИТМО.

Сотрудничество со спецслужбами: По данным следствия, студент связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер. В начале июля он фотографировал автомобили на парковке оборонного предприятия АО «НПО „Импульс“» для наведения ударов.

Попытка теракта: Получив инструкции, Александр изготовил СВУ, замаскированное под GPS-трекер, и попытался пронести его в метро на станции «Горьковская».