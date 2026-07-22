Бомба под видом GPS-трекера: подробности задержания студента на станции «Горьковская»
В Петербурге ФСБ задержала студента ИТМО при попытке пронести бомбу в метро
Стали известны детали о личности 21-летнего студента ИТМО Александра Б., задержанного ФСБ при попытке пронести самодельную бомбу на станцию метро «Горьковская». Как пишет «КП-Петербург», молодой человек рос в обеспеченной семье известного врача-остеопата, но согласился на сотрудничество с украинскими спецслужбами в обмен на обещанную помощь с переездом в Европу.
Что известно о задержанном и его мотивах
История задержания студента элитного вуза раскрывает подробности его вербовки и планируемого преступления:
- Происхождение и увлечения: Александр воспитывался в благополучной и обеспеченной семье (мать — известный в городе врач-остеопат, спикер СМИ). Окончил престижную гимназию № 610, увлекался астрономией, нумизматикой и программированием, много путешествовал по миру (от Европы до Азии), после чего поступил на факультет информационных технологий ИТМО.
- Сотрудничество со спецслужбами: По данным следствия, студент связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер. В начале июля он фотографировал автомобили на парковке оборонного предприятия АО «НПО „Импульс“» для наведения ударов.
- Попытка теракта: Получив инструкции, Александр изготовил СВУ, замаскированное под GPS-трекер, и попытался пронести его в метро на станции «Горьковская».
- Планы и наказание: Кураторы обещали помочь ему сбежать в Европу после взрыва. Студента задержали сотрудники ФСБ сразу после прохода через турникеты. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), грозит до 20 лет лишения свободы.