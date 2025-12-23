«Бомба замедленного действия для демографии». РПЦ требует полного запрета вейпов

Патриаршая комиссия Русской православной церкви по вопросам семьи предложила ввести в России законодательный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.

В своем выступлении на экспертной видеоконференции, посвященной рискам онлайн-продажи вредных продуктов, священник назвал вейпинг долгосрочной угрозой для демографической политики государства. Он подчеркнул, что особенно тревожной является популярность устройств среди молодежи на фоне мифа об их «безвредности».

«Вейпы стали бомбой замедленного действия для национальной демографии. Отмечу, что вейпу не нужен даже никотин, чтобы отравить организм человека», — заявил Лукьянов.

Он обратил внимание на катастрофическое влияние употребления такой продукции на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин.

Священник связал необходимость запрета с реализацией национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», указав, что профилактика заболеваний, вызываемых вейпингом, напрямую влияет на качество и продолжительность жизни граждан.

В качестве конкретных мер Федор Лукьянов предложил не только ввести полный запрет на оборот электронных сигарет, но и установить административную и уголовную ответственность за его нарушение. План также включает таможенные меры по запрету ввоза и техническое регулирование, исключающее легальное производство этой продукции в стране.

