«Бомба замедленного действия»: французов годами травят кадмием через хлеб и картофель, власти обещают меры к 2038 году

Во Франции разгорается скандал вокруг канцерогенного металла, который десятилетиями попадает на столы граждан вместе с самыми привычными продуктами. Согласно мартовскому отчету национального агентства по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов ANSES, почти половина жителей страны подвергается воздействию кадмия, превышающему рекомендуемые уровни, причем основным источником является еда — на нее приходится до 98 процентов случаев заражения среди некурящих.

Уровень токсичного металла в организмах французов в три-четыре раза выше, чем у других европейцев. Наибольшему риску подвержены женщины и дети. Кадмий попадает в хлеб, макароны, сухие завтраки и картофель через фосфорные удобрения, которыми щедро удобряют поля. Эксперты связывают это с исторической зависимостью Франции от североафриканских фосфатов, богатых кадмием, — зависимостью, уходящей корнями в колониальную эпоху.

Врачи бьют тревогу уже полтора десятилетия. Как пояснил президент Французской ассоциации здравоохранения и окружающей среды, кардиолог Пьер Суве, кадмий распространяется по кровотоку и накапливается в почках, печени, поджелудочной железе, легких и костях. Он провоцирует неврологические и репродуктивные нарушения, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает остеопороз, множественные переломы, рак поджелудочной железы и легких, а также замещает в организме необходимые минералы, вызывая дефицит железа и кальция.

В июне прошлого года группа врачей направила письмо премьер-министру, предупредив, что воздействие кадмия является «бомбой замедленного действия для общественного здравоохранения». ANSES еще 15 лет назад неоднократно призывала власти снизить допустимый уровень токсина. Министерство сельского хозяйства впервые заговорило об этом в 2023 году, но переговоры не дали результата. Теперь ведомство предлагает достичь целевого показателя лишь к 2038 году. Критики уже назвали эти сроки «преступными».