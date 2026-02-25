Бомбический лайфхак для мозга: названо точное время и действие для продуктивности на весь день

Врач рассказала, сколько именно нужно спать днем, чтобы почувствовать прилив сил и повысить продуктивность мозга без вреда для здоровья. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова в беседе с РИА Новости .

Кандидат медицинских наук и доцент Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова рассказала о правилах полезного дневного отдыха. По словам специалиста, короткий сон способен значительно повысить как физическую, так и умственную работоспособность.

Сомнолог пояснила, что ключевое значение имеет продолжительность. Для восстановления сил не нужно погружаться в полный цикл сна. Оптимальным промежутком врач назвала интервал от четверти часа до 20 минут. Именно такой отрезок времени позволяет организму перезагрузиться без риска проснуться в фазе глубокого сна с чувством разбитости.

Медик также дала рекомендацию по времени для такого отдыха. Наибольшую пользу, по ее мнению, принесет сон в первой половине дня, когда организм легче перестраивается на короткий отдых без последствий для ночного засыпания.