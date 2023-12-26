Бондарчук призналась, что выбрала имя для сына благодаря падчерице
Фото: [© Екатерина Чеснокова / РИА Новости]
Семейными подробностями ведущая поделилась в собственном шоу «Света вокруг света».
Светлана Бондарчук не стала менять фамилию после развода с режиссером Федором Бондарчуком. Пара была вместе 25 лет, но один из самых крепких союзов не выдержал проверку. Сейчас ведущая счастлива с Сергеем Харченко, от которого родила сына в начале 2023 года. Они вместе уже третий год.
Счастливая Бондарчук вспомнила, как легко и шутливо они с мужем выбрали имя для наследника. Произошло это задолго до его рождения. Помощь в важном вопросе оказала Юнна, дочь Харченко от другого брака, пишет портал «Дни.ру».
«Сережа сказал, что Шерлок. Юнна сказала: «Да, хорошее имя – Петя!», — вспоминает звезда.
В результате сына действительно назвали Петр, а другие варианты уже не рассматривали.