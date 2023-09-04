Боня и Собчак вновь угодили в скандал из-за взаимных насмешек

Как сообщает портал «Дни.ру» , ведущая не осталась в стороне и решила ответить на выходку журналистки.

Напомним, что конфликт между Викторией Боней и Ксенией Собчак не прекращается уже который год. Выпускницы шоу «Дом-2» не упускают возможность публично подколоть друг друга. А это, к слову, только подогревает интерес публики к двум звездам.

Недавно Боня выложила видео со своими рассуждениями о том, что такое руки человека. Собчак, как и многие другие, посчитали его довольно забавным. Журналистка решила записать пародию, в которой иронично рассказала о ногах.

Но автора оригинальной идеи, видимо, оскорбил шуточный ролик. Поэтому Виктория Боня начала искать повод для ответной насмешки. И он как раз нашелся, когда Собчак вышла прогуляться в новом образе, посылая воздушные поцелуи на камеру. Это и легло в основу пародии, которую в этот раз записала уже сама Боня.