Боня заявила, что дети должны самостоятельно принимать решения

Как сообщает «Газета.ру» , Виктория Боня, мать дочери Анджелины Летиции, высказалась о воспитании детей и призывает родителей позволить своим детям самим принимать решения и совершать ошибки.

Она утверждает, что каждый ребенок должен пройти собственный путь и сделать собственные выводы, чтобы стать лучшей версией себя. А родители, по ее мнению, обязаны играть роль наставников и направлять своих детей, помогая им строить свое лучшее будущее.

Боня также убеждена, что дети являются учителями для своих мам и пап. Кто знает, возможно, они тоже могут попытаться преподать взрослым ценные уроки о жизни, отношениях и преодолении трудностей. Важно отказаться от контроля и дать свободу ребенку, чтобы он развивал свою индивидуальность и самостоятельность.