Борьба с ожирением уживается со сладкими пирогами: какие праздники отмечают в России и мире 11 октября

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с ожирением, День езды по бездорожью и Харитонов день.

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Всемирный день борьбы с ожирением

Ожирение — серьезная проблема для многих людей во всем мире. Чтобы привлечь внимание к этой теме, осветить статистику и рассказать о новых методах лечения, Всемирная организация здравоохранения учредила День борьбы с ожирением.

Сегодня во всем мире более 1,9 млрд человек живут с избыточным весом. В России с ожирением живут примерно 22% населения, по информации крупных отечественных СМИ.

День джипера

День езды по бездорожью или День джипера ежегодно празднуют 11 октября. Еще в далеком 1913 году в этот день устраивали соревнования по проселочным дорогам.

Фото: [ freepik.com ]

В прошлом немногие могли позволить себе автомобиль, а тем более использовать его ради забавы. Но сегодня любой владелец внедорожника может скоротать вечер небольшой поездкой вдали от города.

Харитонов день

Сегодня православные отмечают День памяти Харитона Исповедника — христианского святого и епископа Иконийского.

Фото: [ Социальные сети ]

В этот день супружеские пары готовят сладкие пироги и угощают ими родственников и близких людей. При этом не рекомендуется убираться дома и заниматься важными делами.

Ранее священник назвал главный церковный праздник октября.