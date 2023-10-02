«Нужно быть в храме»: священник назвал главный церковный праздник октября

Начался второй месяц осени, а это значит, что впереди один из великих православных праздников сезона. Священник Николо-Кузнецкого Храма Филипп Ильяшенко рассказал нам о главном событии октября.

В отличие от сентября, где было два крупных праздника, Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня, в октябре он всего один. Однако в значимости дата, подчеркнул иерей, не уступает предыдущим.

«Главная дата месяца — Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. В этот день мы просим Божью Матерь быть заступницей за наш народ, за веру и за Отечество», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Событие, которое вспоминается в этот день, объяснил священник, произошло в Византии. А вот его широкое почитание непосредственно связано с Россией.

«Во время служения в Соборе Святой Софии над молящимися появилась Богородица, простирающая свои одежды, как бы покрывающая их. Тогда событие никто не посчитал важным, а за почитание случившегося «ответственен» русский князь Боголюбский — по его инициативе в церкви был учрежден упомянутый праздник», — отметил Ильяшенко.

Также иерей рассказал, как православным гражданам стоит провести этот день. Запретов для верующих, помимо суеверных народных обычаев, в эту дату нет. А вот некоторые рекомендации имеются.

«В этот праздник нужно быть в храме и участвовать в богослужении — исповедаться, причаститься. Кроме того, как и всякое церковное событие, данная дата дает повод обратить мысли к свершению добра, добрых дел: кому-то помочь, о ком-то позаботиться. Сделать то, чего в каждодневной жизни мы не делаем», — посоветовал собеседник.

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