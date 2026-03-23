Борьба за вагоны: Минэнерго и ФАС раскритиковали механизм «вези или плати» для РЖД

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба выступили против внедрения в устав железнодорожного транспорта механизма «вези или плати». Как сообщили источники, большинство крупных грузоотправителей также не поддерживают эту инициативу. Окончательное решение пока не принято, дискуссия продолжается, пишут « Ведомости ».

Суть предложения заключается в следующем: при заключении долгосрочных договоров с РЖД компания обязуется перевезти заранее оговоренный объем грузов. Если фактически предъявлено меньше, грузоотправитель все равно платит за недостающие объемы. Исключения предусмотрены только при форс-мажоре или по вине самого перевозчика.

В РЖД считают механизм полезным. По словам главы компании, он позволит снизить долю так называемых инфлированных заявок, когда операторы подают заявки сверх реальных потребностей, блокируя инфраструктуру. Он привел данные за февраль: число согласованных заявок превышало фактическую погрузку в цистернах на 35 процентов, в зерновозах — на 33, в полувагонах — на 24.

Противники инициативы указывают на главный риск. Участники соглашений с условием «вези или плати» получат приоритет при перевозках перед остальными. Это нарушает принцип недискриминационного доступа к инфраструктуре и противоречит антимонопольному законодательству. Особенно уязвимой при введении нового механизма окажется угольная промышленность из-за нестабильного спроса и сложного финансового положения отрасли.

Аналитики считают, что в нынешних условиях принятие инициативы маловероятно. Ее введение способно нанести ущерб грузообразующим отраслям, ряд которых и без того работает в убыток. Взамен РЖД, вероятно, получит очередную государственную докапитализацию, но меньшую по размеру, чем в предыдущие годы.