Борьбу с алкомаркетами в МКД и городские вопросы обсудили в администрации Щелкова

В администрации округа Щелково прошло еженедельное рабочее совещание, которое провел глава Андрей Булгаков. Темами обсуждения стали ключевые городские вопросы, обращения жителей, а также прогресс в реализации проектов и грядущие изменения.

На совещании присутствовали сотрудники администрации и городские службы. Вместе с ними представили доклады и изучили успехи, достигнутые в 2024 году. Так, выяснилось, что округ Щелково стал лидером в регионе по развитию системы «Безопасный регион».

На встрече также напомнили про принятие поправок в закон «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области». Нововведение предполагает, что с 1 сентября 2025 года в Подмосковье запретят размещать алкомаркеты во дворах жилых домов и в самих МКД. В настоящий момент в округе Щелково обнаружили 250 лицензий на розничную продажу алкоголя, среди которых 95 разрешений выдано для торговых объектов в многоквартирных домах. Как раз они попадают под запрет, так как находятся в МКД.

Работа по выявлению неправомерных алкоточек продолжится. Этим занимаются администрация, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также МУ МВД «Щелковское». В планах выявить и пресечь все соответствующие нарушения до вступления поправок в силу.

Городские вопросы являются традиционными на совещаниях, которые в Щелкове проводят регулярно. Не стало исключением и прошедшее собрание, где рассмотрели обращения жителей по таким темам, как ремонт дорог, содержание дворов и торговых объектов.