Борьбу со школьным буллингом обсудили на семинаре-совещании в округе Красногорск

В СОШ «Мозаика» в Путилково прошла встреча, где обсудили актуальную для многих школ проблему: буллинг.

Более 600 представителей образовательных учреждений, психологов и методистов поделились своим опытом и рассказали, как оказать помощь ребенку в сложной ситуации.

Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи и социальные педагоги учреждений Московской области собрались на семинаре 13 марта. Широко осветили тему «Травля в школе: комплексный подход к решению проблемы». Коллективно вспомнили про подход к детям, помощь и способы борьбы с подростковой жесткостью, которая иногда не знает границ.

Заместитель главы Минобразования Мособласти Лариса Сулима рассказала про грустную тенденцию: все больше семей обращаются с жалобами на травлю, порезы, драки и другие виды насилия.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Конечно, нас беспокоят те самые громкие драки, которые происходят не просто, а еще с видеосъемками, с трансляциями, с зарабатыванием лайков», – отметила представитель Министерства образования региона.

В ходе встречи также напомнили, что дети — еще психологически не устоявшиеся личности, которые уязвимы к критике. Часто молодые люди не обсуждают проблемы с семьями и друзьями, предпочитая замыкаться в себе. В этом случае особое внимание и бдительность должны проявлять педагоги. Они одни из тех, кто видят учеников постоянно и могут заметить изменения в поведении. В этом случае важно протянуть руку помощи и уметь построить конструктивный диалог.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Отметили, что помогает в борьбе со школьной травлей проект «Бесконфликтная школа». Его запустили в 2019 году при поддержке областного Министерства образования и Академии социального управления. В рамках проекта профессиональные психологи и медиаторы помогают выстроить правильный алгоритм действий при помощи ребенку. В ходе семинара эксперты также напомнили о ключевых методиках для диалога с детьми и подростками.

Обсудили на мероприятии и деятельность «Движения Первых», где объединились миллионы детей и подростков по всей России. Участники отметили пользу практики наставничества, которая может пригодиться и в решении проблемы с травлей.