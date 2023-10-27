Борис Джонсон нашел работу на телевидении

Он пообещал без прикрас говорить все, что думает о важнейших событиях в мире, и объяснить, почему люди во всем мире мечтают, чтобы «глобальной Британии в их жизни было больше».

Летом Джонсон стал автором популярного таблоида Daily Mail. Журналистская деятельность приносит ему приличную прибыль. До своего премьерства Джонсон был колумнистом в Daily Telegraph и за свои колонки зарабатывал 275 тысяч фунтов стерлингов ($335 тысяч) в год. Считается, что в Daily Mail он зарабатывает примерно столько же, а гонорары на телевидении будут существенно выше.

GB News – бесплатный новостной телеканал, начавший свое вещание более двух лет назад. Канал охотно привлекает к работе британских правых политиков.