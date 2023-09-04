«Борода и морщины»: мать бойца СВО поразилась, как жизнь на фронте изменила ее сына

Старший лейтенант Вячеслав Матвеев был профессиональным военным. Закончив Рязанское высшее военное училище, парень стал служить в 11-ой бригаде в Улан-Удэ. Матвеев был в первых рядах бойцов, которые отправились на фронт бороться с нацизмом.

Телефоны солдаты оставляли на базе, и «за ленточку» уходили уже без связи. Мама офицера Светлана отмечает, что сильно переживала за сына, тем более что весточки не получала долго.

«Первый раз сын позвонил восьмого марта, поздравил с женским днем. Было очень приятно, я расчувствовалась, да и он очень сильно плакал. Связь была плохая, ведь первое время он звонил с украинских номеров: кто-то из местных давал телефон. И лишь в мае привезли его сотовый, и мы очень радовались этому», — замечает Матвеева.

Уже после гибели Славы на передовой родители размышляли, что этот гаджет дал им возможность увидеть единственного ребенка незадолго до рокового обстрела.

«Мы поразились, как он постарел! Слава стал старше отца лет на двадцать. Причем он всегда говорил: «Все хорошо» и больше ничего. А у него борода, у него морщины. Лишь после гибели сына нам рассказали, как трудно там было», — поражается женщина, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сослуживец Руслан Е. называет Вячеслава «настоящим героем». Светлане он рассказал, что продвижение по вражеской территории было нелегким. Почти каждый день шли бои за населенные пункты.

«В Высокополье нацисты устроили засаду, и завязался бой. Несколько часов мы не могли пробиться. Тогда Матвеев подбежал к моей БМП, кликнул пулеметчика, запрыгнул сверху и рванул вперед на прорыв. Так мы и прорвали оборону, а нацисты побежали отступать», — вспоминает боец.

О том, как сложилась судьба Вячеслава Матвеева, мы писали ранее.