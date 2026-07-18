Бородин попросил проверить Варум на отмывание: «Зарабатывает здесь, тратит в Штатах»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Росфинмониторинг с просьбой проверить Анжелику Варум. В беседе с « Абзацем » он заявил, что возможная покупка певицей недвижимости в США может свидетельствовать о подготовке путей отхода из страны, и сравнил ситуацию с Аллой Пугачевой.

По его словам, выглядит непонятным, почему артистка зарабатывает в России, а тратит деньги в Штатах. Бородин также задался вопросом, как именно могли выводиться средства, напомнив, что по действующему законодательству из страны разрешено вывозить не более десяти тысяч долларов, и не исключил использование криптовалюты. Он подчеркнул, что США продолжают оказывать Украине военную помощь, и наличие у знаменитости недвижимости в этой стране должно стать поводом для проверки.