Бородина нелестно выразилась о людях, делающих тату и пластику

Как сообщает «Газета.ру» , Бородина выразила свою точку зрения, заявив, что люди, склонные к частым пластическим операциям, в действительности испытывают глубокое неприятие себя.

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о людях, которые регулярно обращаются к пластическим операциям, заявив, что для них пластика становится болезнью. Она также отметила, что людей, которые делают много татуировок, также можно отнести к «заболевшим».

Бородина подчеркнула, что человек, постоянно прибегающий к процедурам пластической хирургии, врет, уверяя окружающих, что ему безразлично мнение других. По ее мнению, люди должны нести ответственность за травлю публичных личностей, которые с возрастом седеют и стареют.