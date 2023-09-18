Бородина подогрела интерес публики новым снимком с мужчиной

Напомним, что известная телеведущая Ксения Бородина пережила развод с Курбаном Омаровым. А недавно на своей странице в социальных сетях звезда то ли случайно, то ли не очень «засветила» неизвестного мужчину.

Это случилось во время поездки Бородиной в Краснодарский край. Как уже стало известно, знаменитости предстоит долгое путешествие, которое займет целых тринадцать часов. Судя по всему, Ксении Бородиной стало слишком скучно, и она решила сделать фото для соцсетей.

Однако, звезда не сразу заметила, что на приборной панели автомобиля четко виден силуэт неизвестного публике мужчины. Он одет в серую толстовку и черную куртку, и, как можно заметить, носит бороду.