Бородина рассказала о последствиях отказа от курения и алкоголя
Ксения Бородина — об отказе от курения и алкоголя: сразу плюс три килограмма
Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в своем аккаунте в соцсетях поделилась личным опытом борьбы с вредными привычками. По словам знаменитости, отказ от алкоголя не привел к потере веса, а вот после того, как она бросила курить, килограммы, наоборот, прибавились.
«То, что я бросила пить алко, не дало мне в минус ни одного килограмма! Ни грамма! А вот когда я бросила курить, сразу плюс три [килограмма], и с ними я борюсь», — призналась Бородина.
При этом телеведущая отметила, что отказаться от алкоголя ей было несложно. Она не скучает по временам, когда употребляла спиртное, и не жалеет о принятом решении.